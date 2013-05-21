Ahmet Ercan: Ege'de 15 noktada 7,2 büyüklüğünde deprem olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptıkları son araştırmaya göre, Ege Bölgesi’nin büyük ölçüde deprem riski taşıdığını belirtip, "Deprem kurtarma ekipleri toplanmalı" diye konuştu.

Güney Ege’nin, yaptıkları çalışmayla deprem haritasını çıkarttıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Ercan, buna göre 15 merkezde büyüklükleri 5 ile 7.2 arasında değişen depremler beklendiğini ifade etti. Son yapılan Batı Anadolu’nun sarsım- avkulanma (seismotectonics) işleyişini aydınlatma çalışmaları çok ilginç bir sonuç yarattığını belirten Prof. Dr. Ercan, "Baklava dilimli depremler diye özetlenecek bu işleyişe göre Batı Ege’de ana deprem odakları, kuzey-doğu, kuzey-batı doğrultulu yaşlı, yanal-atımlı kırıklarla, doğu-batı doğrultulu genç kırıkların kesim yerlerinde oluşmaktadır.

Bir baklava dilimlenmesini anıştıran kırıklar örüntüsü izleyen kentlerin birinci önemde deprem aday deprem odakları olabileceğini göstermektedir. Kaldı ki geçmişte bu kentlerde olan depremler bu araştırmanın geçerliliğini onaylar niteliktedir" dedi.



'Arama kurtarma ekipleri yönlendirilmeli'



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, belirlenen deprem köşegenlerinde jeofizik çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini, bu bölgelere arama kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yaşlı olan kuzey-doğu, kuzey-batı, kuzey-güney doğrultulu kırıklar boyunca üreyen depremler en çok M=6.3-6.5 büyüklüğünde deprem üretebilirken, bunları doğu-batı doğrultulu göçüntü kırıklarıyla kesim yerleri M=7-7.3’lük deprem üretme yetisindedir.

Batı Anadolu’da yapılacak ileri düzeyde, kısa erimli deprem kestirme çalışmalarında kullanılacak jeofizik araştırmalar deprem köşegenlerinde yoğunlaştırılmalı, deprem kurtarma ekipleri buralarda toplanmalı, kentsel dönüşüm tasarılarında öncelikli yerler olmalıdır" diye konuştu.

Beklenen depremler

Araştırmaya göre Batı Anadolu’da deprem bölgeleri ve beklenen deprem büyüklükleri şöyle:

Midilli Güneyi 6.8-7.2, Foça-Karaburun-Midilli 6.2-6.8, Urla-Seferihisar 6.2, Sisam 5.5-7.2, Germencik 5-7.2, Nazilli 5-7.2, Denizli 5-7.2, Ula-Köyceğiz 5-7.2, Çameli 5-6.5, Edremit-Ayvalık 6-7.2, Balıkesir 5-6.7, Manisa-Akhisar 5-6.7, Salihli 5-6.7, Turgutlu 5.5-6.9, Gediz-Simav 5.5-7.2.