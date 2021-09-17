Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 3 firma Van'da üretim yapacak

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) üyesi İzimirli 3 firma Van'da 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak üretim yapacak. Firmalar, Van’da gerçekleştirilecek üretimleri ise dünyaya ihraç edecek.

Van’ın bulunduğu bölgenin cazibe merkezi konumunda olduğuna işaret eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van’ın nüfusunun yüzde 63’ünün 30 yaş altı olduğunu, genç nüfusta işsizlik oranının yüksek olduğunu emek yoğun sektörlerin Van Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapması için bir çaba içinde olduklarını dile getirdi.

Van’da yatırım yapacak işletmelerin 6. Bölge teşviklerinden yararlanabileceklerini hatırlatan Bilmez, “Van’da tekstil sektöründe 5 bin kişilik istihdama ulaşmış durumdayız. Van OSB’nin beşinci etabını tekstil sektörü için tahsis ettik. 11 firma ile sözleştik. 42 hektar alanın yatırımcılar için altyapısını da hazırladık. İzmirli ihracatçıların Van’da yatırım yapmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Van’da yatırım yapacak İzmirlilerin sayısı artacak”

Ege Bölgesi’nin ihracat potansiyeli hakkında Van heyetine bilgiler veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Van’da yatırım yapacak İzmirli firmaların rekabetçilik avantajı elde edeceklerini kaydetti.

Van’da yatırım yapmış İzmirli firma sayısının 3 olduğunu ifade eden Eskinazi, ilerleyen bu sayının artacağını kaydetti.

“İhracat hedeflerine İzmir-Van iş birliğiyle ulaşacağız”

Türkiye’nin 2021 yılında konfeksiyon sektöründe 19 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde ise; 3 milyar dolar ihracat hedefi olduğuna temas eden Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise; ağustos ayında Van’a yaptıkları ziyarette Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililerin yaklaşımlarından çok etkilendiklerini, İzmir ve Van arasındaki güç birliğini arttıracak bir zemin oluştuğunu, Türkiye’nin konfeksiyon sektöründeki ihracat hedeflerine ulaşması için Van’ın konfeksiyon sektörüne büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

“Ege Bölgesi ihracatta 30 milyar dolara koşuyor”

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz Van heyetine, Ege İhracatçı Birlikleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 7 tanesi tarım sektöründe, 5 tanesi sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliği bulunduğunu, Ege Bölgesi’nin aylık bazda ihracatının 2,5 milyar dolar bandına oturduğunu, 2021 yılı sonunda 30 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.