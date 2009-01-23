Ege, fırtınayla savruldu

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde gece yarısı başlayan şiddetli lodos hayatı felç etti. Sabaha karşı sağanak yağış ile birlikte etkisini artıran lodosta dev ahşap yatlar karaya savruldu, asırlık ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar ve evlerin pergula ile güneş enerjisi panelleri uçtu.



Marmaris’te de 21 işyerinin camları kırıldı, 9 otomobil hasar gördü.



Gece yarısı başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli lodos Bodrum’da hayatı felç etti. Gece saat 03.00’ten itibaren Bodrum ve beldelerinde elektrikler kesildi, iletişim hatları koptu. İletişimin sağlanamadığı ve saatlerce karanlıkta kalan ilçede, cadde ve sokaklara devrilen asırlık ağaçlar yolları kapattı. Lodos nedeniyle, birçok işyeri, otel ve restoranın tabelaları da uçtu, işyerlerinin camları kırıldı, büyük hasar meydana geldi. Konacık Beldesi’nde bir evin uçan pergulası otomobillerin üzerine düştü. Ağır hasar oluştu. Lüks villaların güneş enerjisi panelleri ve perfulaları da lodostan nasibini aldı. Sabah saatlerinden işlerine gitmekte olan üç kişi ise başlarına düşen dal parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı, hastanelik oldu.



Yatı karaya savurdu



Sabah saatlerinde sağanak yağmur ile birlikte etkisini iyice artıran lodos, Kumbahçe Koyu’ndaki 32 metre uzunluğundaki ‘Nursena’ adlı yatı karaya savurdu. İçerisinde personel olmadığı tespit edilen lüks yatta büyük hasar meydana geldi. Dev dalgaların saatlerce dövdüğü yat ilginç bir görünüm oluşturdu. Bodrum, Bitez, Ortakent Yahşi ve Turgutreis’te ise sekiz kayığın battığı tespit edildi. Yüksekliği 7 metreyi bulan dev dalgalar dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi’ni de sular altında bıraktı. Sabah saatlerinde Bodrumlular işyerlerini açmakta, ilköğretim okulu çocukları ise okula gitmekte büyük güçlük çekti. İlçe Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri şiddetli lodos ve sağanak yağışın etkisini iki gün daha sürdüreceğini bildirdi.



Marmaris’i de vurdu



Marmaris’te de gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli lodos nedeniyle, Yat Limanı, Kale Mevkii, Kapalı Çarşı ve Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 21 işyerinin camları kırıldı, üzerine kopan palmiye dallarının düştüğü 9 otomobil de küçük çapta hasar meydana geldi. Sık aralıklarla elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, dalgaların boyu 3 metreyi aşarken Yat Limanı’ndaki kafeteryaların önlerindeki masa ve sandalyeler denize uçtu. İçmeler Beldesi’nde bulunan bir restoranın önündeki elektrik telleri kopup birbiriyle temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Yangın restoran çalışanları tarafından söndürüldü. Sabah saat 06.00 sıralarında etkisini iyice artıran lodos fırtınası nedeniyle Marmaris'in Kara Dere ve Datça Yolu Asparan Mevkii'nde düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı. Yol 1 saat sonra açılabildi. Marmaris- Rodos arasındaki, salı ve perşembe günleri yapılan karşılıklı feribot seferlerinin ise iptal edildiği bildirildi.



Üç tekne battı



Şiddetli lodos fırtınası nedeniyle, Marmaris’in İçmeler Beldesi Limanı’nda bağlı bulunan 3 balıkçı teknesi battı. 1 tekne karaya vururken, 1 dalış teknesinin arka bölümünde de ciddi hasar oluştu. Marmaris’in Turunç Beldesi’ndeki sahil kenarında yer alan restoranların masa ve sandalyeleri ise denize uçtu. Yürüyüş yolu tahrip olurken, gezi ve balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu iki büyük beton iskele kullanılamaz hale geldi. Muğla’nın Datça İlçesi’nde de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Datça Limanı’nda bağlı 7 tekne batarken, kopan bir çatı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Fırtınanın etkili olduğu Denizli’de de Üçgen ve Bayramyeri meydanlarındaki çok sayıda işyerinin tabelaları uçtu, reklam panoları devrildi. Ölen ve yaralanan olmadı, bazı otomobillerde maddi hasar oluştu.



Muğla merkezde ise sabah saatlerinden itibaren etkisinin artıran ve saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan lodos hayatı felç etti. Birçok ev ve işyerinin camları kırılırken Muğla Devlet Hastanesi’nin 2005 yılında tamir gören C bloğunun çatısı uçtu. Uçan parçalar acil servis önünden geçen hasta ve yakınlarının üzerine düştü. Mutlu Pehlivan başından, eşi Sıla Pehlivan da sol kol ve bacağından yaralandı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Acil servis önüne düşen parçalar ise temizlendi. İş makineleri çatıdan düşen parçaları kamyonlara yükledi. Hastane yönetimi de tehlikeli bölgelere şeritler çekip önlem aldı. Muğla Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Karayazı, “Şiddetli rüzgarla hastanemizin çatısı uçtu. Uçan bölüm daha önce tamir görmüştü. Acil servis önünden geçen 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Bölgeyi hemen temizlettirdik. Gerekli önlemler alındı. Kısa sürede çatıyı tamir ettireceğiz” dedi.



Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise şiddetli lodosun hafta sonu da devam edeceğini bildirdi.



