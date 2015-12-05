Ege Dündar: Baskılar ve tehditler, babam gibi beni de susturamayacak

Adana'da Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne davetli olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar tutuklandığı için etkinliğe katılamayınca, adına hazırlanan plaket oğlu Ege Dündar'a verildi. Dündar, “Baskılar ve tehditler gerçekleri ve babamı susturamadığı gibi, beni de susturamayacak” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP'li Çukurova İlçe Belediyesi'nin düzenlediği Orhan Kemal Edebiyat Festivali'ne aralarında yazarlar Ayşe Kulin, Haydar Ergülen, Mahmut Temizyürek'in de bulunduğu çok sayıda edebiyatçı ve sanat insanı katıldı.

Aylar öncesinden organize edilen festivale Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da davet edildi. Festivalde 'Orhan Kemal, gazetecilik, kültür-sanat' konulu söyleşiye katılması planlanan Can Dündar tutuklanınca, etkinliğe katılamadı.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, festivale katılan edebiyatçılara bugün Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde teşekkür plaketi sundu. Can Dündar festivale katılamadığı için onun plaketi de oğlu Ege Dündar'a verildi.

Diğer katılımcılarla birlikte sahneye alkışlarla çıkan Ege Dündar, "Babamın tutuklandığından beri, eksik etmediğiniz desteğiniz için teşekkür ederim. Baskılar ve tehditler gerçekleri ve babamı susturamadığı gibi, beni de susturamayacak. Çünkü ben bu ülkenin geleceğine inanıyorum" dedi.

Festivale katılanlar da uzun süre Ege Dündar'ı alkışladı.