Ege Denizi'nde havadan görüntülenen kaçaklar yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- EGE Denizi\'nden Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 219 kaçak, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik helikopteri, İzmir\'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür açıklarında kaçak göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Sahil güvenlik ekiplerini görünce kıyıya dönen kaçaklar, durumdan haberdar edilen jandarma ekiplerince yakalandı. Suriye uyruklu 41 kişi, Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü.

İzmir\'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu önlerinden de bir grup kaçağın denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gitti. Lastik botu tespit eden ekipler durdurup, içindeki 12\'si kadın 8\'i çocuk 38 kaçağı yakaladı. 26\'sı Suriye, 7\'si Somali, 4\'ü Yemen ve 1\'i Etiyopya uyruklu 38 kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

İzmir\'in Dikili ilçesi Madran Çayı önlerin gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda ise lastik botlardaki, yine kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 75\'i Suriye uyruklu, 16\'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 2\'si Somali, 2\'si Senegal, 1\'i Gabon ve 1 Kongo uyruklu toplam 97 kaçak yakalandı. Bu kaçaklar da Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

Ayrıca Aydın\'ın Didim ilçesi Tuz Burnu mevkisinin kuzeyinde, sahil güvenlik uçağı tarafından tespit edilen lastik botta, 37 Suriye ve 6 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak yakalandı. Lastik bottan sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar da Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

İzmir ve Aydın\'da yakalanan toplam 219 kaçak, kimlik tespiti işlemlerinin ardından bağlı bulundukları illerin göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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