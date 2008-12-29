Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Çanakkale ve İzmir´den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmazken maddi hasarın da oluşmadığı bildirildi. 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde 3.5 ile 2.8 büyüklüğü arasında değişen 5, Denizli'nin ilçeleri Honaz'da 3, Akköy'de ise bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesine göre saat 00.58´de Ege Denizi açıklarında 5.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem paniğe yol açtı. Çanakkale ve İzmir´den de hissedilen deprem vatandaşları uykularından uyandırdı. Depremin her hangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Tutkun, gece Ege Denizi'nde meydana gelen depremin, bir “Öncü” ya da “Haberci” özelliğinin bulunmadığını belirterek, “Kendisi başlı başına bir deprem” dedi.

Tutkun, Ege Denizi'nde yaşanan ve Çanakkale'de de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremin, bölgede çok sık görülen olağan depremlerden biri olduğunu bildirdi.



Tutkun, risk taşımayan depremin artık geçtiğini ifade ederek, “Bu depremin Marmara Denizi'nde beklenen olası depremle hiçbir ilgisi ve bağlantısı yok. Deprem, Marmara Denizi'nde biriken enerjiyi de boşaltmadı” diye konuştu.

