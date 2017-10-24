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Ege Denizi'nde 4.6'lık deprem (2)

KORKUP, ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDILAR AFAD'ın 4

24 Ekim 2017 16:32

KORKUP, ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDILAR
AFAD\'ın 4.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.5 olarak açıkladı.
Deprem, Bodrum\'un Yalı Mahallesi\'nin yanı sıra ilçe merkezindeki Kumbahçe, Eskiçeşme ve Cevat Şakir mahallelleri ile çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşanırken, Bodrumlular ev ve işyerlerini terkedip, açık alanlara ve parklara çıktı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki Atatürk İlkokulu\'na yakın bölgede oturan veliler, okula gelerek öğle tatilini de fırsat bilip, çocuklarını da alarak evlerine döndü.
Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice, \"Bu kez çok şiddetli sarsıldık. Aralarda küçük sarsıntılar oluyordu ama bu hem şiddetliydi hem de uzun sürdü. Heyecanlandık\" dedi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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