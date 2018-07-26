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Yaşam

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi

26 Temmuz 2018 16:10

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası açıkları olarak saptadığı deprem, saat 11.17'de meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde olan deprem, Kuşadası'nın yanı sıra İzmir'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Sisam Adası; büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı.

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