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Çevre

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi

27 Şubat 2017 12:38

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olmak üzere saat 02.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Turgutreis ilçesi olduğu belirtildi.

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

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