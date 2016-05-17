Ege'de 20 mültecinin bulunduğu bot battı; kayıplar var

Ege Denizi’nde 20 mültecinin içinde bulunduğu lastik bot, Yunanistan’ın İstanköy Adası’na (Kos) yarım mil mesafe kala battı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri 14 kişiyi kurtardı, kaybolan mülteciler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yaşar Anter’in İstanköy Adası’nda yayın yapan ’www.vimatisko.gr’ adlı siteye dayandırarak yaptığı haberinde, bu sabah Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarından yola çıkan Pakistan ile Afganistan uyruklu 20 mültecinin içinde bulunduğu lastik botun, adaya yarım mil mesafede battığı ifade edildi. Balıkçıların sudaki mültecileri fark ederek Yunan sahil güvenlik ekiplerine haber vermesi üzerine denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yapılan açıklamada; mültecilerin çoğunda can yeleği olduğu, bu sayede kayıp 6 kişinin yüzerek karaya çıkmış olabilecekleri de belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının, Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nden de görüldüğü ifade edildi.