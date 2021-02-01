Ege Denizi peş peşe sallandı: 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Ege Denizi sabah saatlerinden bu yana peş peşe depremlerle sallandı. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 4.1, 5.2, 4.9 ve 4.6, 4.0, 5.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini duyurdu.

"Olumsuz bir ihbar yok"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AFAD'ın "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını paylaştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendilerine şu ana kadar herhangi can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadığını söyledi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ege Denizi Midilli Adası açıklarında meydana gelen 4.8 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.

Depremi en çok hisseden yerlerden Karaburun'da da Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti. Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından, "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir: Depremler biraz daha sürebilir

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin Midilli Adası'nın güneyinde olduğunu görüyoruz. Midilli fayının üzerinde gerçekleşen depremler bunlar. 2017 yılına bakacak olursak bu fay, 6.3 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu son deprem de aynı fay üzerinde gerçekleşti" diye konuştu.

5.1'lik depremle ana şok olduğunu ardından artçı sarsıntılar yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgede kırılma yaşandığına göre bu depremler biraz daha sürecektir" uyarısında bulundu.

Geçen yıl 30 Ekim'de Ege Denizi'nde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı İzmir depreminin daha alt bir bölgede Samos açıklarında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin Karaburun merkezi depremine yol açan fayı etkilemesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan İzmirlilere: Yazlıklarınıza gidin

İzmir'de peş peşe meydana gelen dört depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan “Yazlıklarınıza gidin” açıklaması geldi.

Haber Global’e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, “Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” dedi.

TIKLAYIN | Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan peş peşe deprem yaşayan İzmirlilere: Korkutmak istemiyorum ama uyarıyorum, yazlıklarınıza gidin

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler ve derinlikleri şöyle:

Saat 08.03'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1, derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.



Saat 08.47'de depremin büyüklüğü 5.2, derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'nde 08.46’da 4.9 büyüklünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

09.00'da 4.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.9 kilometre.