Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan peş peşe deprem yaşayan İzmirlilere: Korkutmak istemiyorum ama uyarıyorum, yazlıklarınıza gidin

İzmir'de peş peşe meydana gelen dört depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan “Yazlıklarınıza gidin” açıklaması geldi.

Haber Global’e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, “Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” dedi.

“Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum” diyen Prof. Ercan, şöyle devam etti:

“Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.”

Naci Görür: Bu depremler muhtemelen adanın güneyinde NW-SE yönlü, güneybatıya eğimli normal fay üzerinde

İzmir'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür de değerlendirmelerde bulundu. Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, Midilli güneyinde peş peşe depremler oldu (4.8-5.3). Bu depremler muhtemelen adanın güneyinde NW-SE yönlü, güneybatıya eğimli normal fay üzerinde. Fayın uzunluğu yaklaşık 60-65 km. Geçmiş olsun saygılar. Arkadaşlar, depremin üzerinde yer aldığını düşündüğüm fayı beyaz noktalarla işaretledim" ifadelerini kullandı.

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