Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="r-18u37iz">Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. </span></p>\n<p><span class="r-18u37iz">Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre. </span></p>\n<p><span class="r-18u37iz"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/12/1607076742653-ekran-resmi-2020-12-04-13.09" alt width="660" height="320" /></span></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x76x1yt?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>