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Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

04 Aralık 2020 13:02

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi Sisam Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 12.34'te meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre. 

 

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