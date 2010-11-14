Ege bu sefer de 4.0'la sallandı

T24 - İzmir'in Selçuk ilçesinde saat 07.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege bu sabaha yine depremle uyandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde saat 07.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı yok.

Bu bölgede birkaç gündür hafif büyüklükte 20'ün üzerinde deprem meyadana geldi. Bunlaradan en şiddetlisi, perşembe akşamı merkez üssü yine Selçuk olan 4.9 büyüklüğündeki depremdi.

Uzmarlar İzmir ve çevresinde birçok fay hattı olduğunu ve bu depremlerin normal olduğunu belirtiyor.



