Ege bu kez 4,6 ile sallandı

Ege Denizi'nde, Gökçeada açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde Salı ve Çarşamba günleri sırasıyla 6,2 ve 5,0 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından, bu kez Gökçeada açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Gökçeada'nın 55 kilometre açıklarında saat 02.30'da 4,6 büyüklüğünde orta şiddette deprem oldu. Deprem deniz tabanının 9 kilometre altında meydana geldi.

TSİ 02.30'da yaşanan depremin merkez üssü Limni Adası olarak belirtildi. EMSC, depremin derinliğini 7 kilometre olarak verirken, İzmir’in 197 km kuzeybatısında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Ege Denizi’nde Salı günü Bozcaada’nın 47 kilometre açığında meydana gelen deprem, Türkiye’nin batısında geniş bir bölgede hissedilmişti. Ege, bir sonraki gün de 5,0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşamıştı.