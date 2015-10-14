Ege Bölgesi'nde yayın yapan Yeni Asır gazetesine boyalı-yumurtalı saldırı

Ege Bölgesi'nde yayın yapan Yeni Asır gazetesine, yumurtalı ve boyalı saldırı düzenlendi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), gazetenin Çankaya Semti’ndeki binasına bir grup tarafından düzenlenen saldırıyı kınarken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bugün saat 15.30 sıralarında Yeni Asır Gazetesi’nin Çankaya Semti’ndeki merkez binasına gelen 12 kişi, içeri girdi. Giriş turnikelerinin bulunduğu yere kadar gelen grup, gazetenin yayın politikasını protesto ettiklerini söyleyerek, ellerindeki pet şişedeki kırmızı boya ile yumurtaları fırlattı. Güvenlik görevlilerinin üzerine de sıçrayan kırmızı boya, yeri ve duvarı boyadı. Atılan yumurtalar da duvarlara isabet etti. Yeni Asır gazetesini yırtıp tehditler savuran grup, gazeteden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 kişilik gruptakilerin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Binada parmak izi incelemesi de yapıldı.

"DİSK Ege Bölge Temsilcisi’nin hedef göstermesinin ardından, bekliyorduk"

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Yeni Asır’ın ’Birlik olma günü’ ve Sabah gazetesinin de ’Teröre karşı seferberlik’ manşetlerinin, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı tarafından hedef gösterildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın hedef göstermesinin ardından aslında biz böyle bir saldırıyı bekliyorduk. Açıkçası şaşırtıcı olmadı. Artık bu son olsun, kim neyi savunuyorsa savunsun, ancak şiddete başvurmasın. Bu olaydan sonra gazeteci olan CHP’li milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay ve Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunmadı. Bazı CHP’li belediye başkanları ve Ak Parti’li yöneticiler geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Saldırganlardan 9’unun kimliklerinin belirlendiğini öğrendik. Ancak bunları açıklamak şu aşamada doğru olmaz. Biz devletimize de adaletimize de güveniyoruz."

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Yeni Asır Gazetesi’ne yönelik yumurta ve boyalı saldırıyı kınadı. İGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yeni Asır gazetesine bir grup kendini bilmez tarafından yumurtalı ve boyalı saldırıda bulunulduğunu öğrendik. Basın özgürlüğüne ve gazetecilere yönelik her türlü tehdidin ve saldırının karşısındayız. Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin temel taşlarından biridir. Demokrasinin hiçbir yerinde şiddet yoktur aksine tepkimizi demokratik yollardan dile getirmek vardır. Şiddeti körükleyen, hedef gösteren bu çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganların gerekli cezaya çarptırılmasını bekliyoruz. Yeni Asır ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."