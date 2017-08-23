Ege Bölgesi kuru incir rekolte tahmini açıklandı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB), 2017- 2018 sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi arazi çalışmaları sonucuna göre yeni sezonda rekolte tahminini 78 bin 200 ton olarak açıkladı.

Koordinatörlüğünü İzmir Ticaret Borsası’nın yaptığı kuru incir rekolte çalışmaları, Ege İhracatçı Birlikleri ve Aydın Ticaret Borsası ortaklığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir ve Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü ile Aydın Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Borsası’nda İTB Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen tarafından yapılan açıklamada, “14-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2017-2018 sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi arazi çalışmaları sonucuna göre hava şartlarının normal seyri halinde, yeni sezonda 78 bin 200 ton rekolte tahmin edilmiştir. Buna göre yeni sezon rekoltesinin geçen yıl yapmış olduğumuz tahmine göre yüzde 8.6 daha yüksek olmasını tahmin ediyoruz\" denildi.

\'MEYVELERİN DAHA KÜÇÜK OLMASINI BEKLİYORUZ\'

Bu yıl ürün gelişiminin bölgelere göre değişmekle birlikte geçen yıla göre yaklaşık 7-10 gün arasında geç olduğunu kaydeden Şen, “Genel olarak ovalarda yağmur alan üretim alanlarında meyvelerde çatlamanın ve üreticiler arasında ‘akma’ olarak adlandırılan iç çürüklüğünün yüksek olduğu, yağmur almayan bölgelerde ve yüksek alanlarda hastalığın son yıllara kıyasla daha az olduğu tespit edildi. Ancak meyve tutumunun geçen yıllara nazaran biraz fazla olmasından dolayı meyve iriliğinin de bölgelere göre değişmekle birlikte kısmen daha küçük olmasını bekliyoruz\" dedi.

\'ÜRÜN GELİŞİ İYİ TAKİP EDİLMELİ\'

Özellikle bu yıl yaş incir tüketiminde ve son yılarda dondurulmuş incir tüketimi ihracatında artış olduğunu gözlemlediklerini anlatan Şen, bu tespitler ışığında ürün gelişiminin gecikmesi ve son dönemde üretim bölgelerinde yaşanan yağışlar nedeniyle ürün kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini düşündüklerini belirtti. Şen, “Bu nedenle ihracatçılarımızın beklentileri oranında kaliteli incir tedarikinde sonun yaşanabileceği için ihracat satışlarında da dikkatli olunması ve piyasaya ürün gelişinin iyi takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum\" dedi.

KURU İNCİR İHRACATI 60 BİN TONA ULAŞTI

Türkiye’nin dünya kuru incir üretiminin yüzde 58’ini gerçekleştirdiğini hatırlatan Şen, “2016-2017 sezonunda 19 Ağustos tarihi itibariyle ülkemizden ihraç edilen toplam kuru incir miktarı 223 milyon dolar karşılığında 60 bin tona ulaşmıştır. Bu ihracatın yarısı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilmiş durumda. Politik alanda AB ile yaşanan sorunların önümüzdeki günlerde ihracatımıza yansımamasını umut ediyorum. Aksi takdirde en önemli pazarımızda yaşanacak sorunlar, sektörün olumsuz etkilenmesine neden olacaktır\" dedi.

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