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Yaşam

Ege bölgesi için sağanak yağış uyarısı

27 Ekim 2020 21:00

Kıyı Ege, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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