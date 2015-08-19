T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ege adalarından sığınmacı nakli başladı

Yunan hükümetinin adalardaki sığınmacı krizini çözmek için kiraladığı yolcu gemisi 'Eleftherios Venizelos', 3 bine yakın sığınmacıyı Selanik'e götürmek üzere yola çıktı.

19 Ağustos 2015 14:50

Yunan yetkililerin açıklamasına göre, İstanköy (Kos) adasından bin 800 sığınmacıyla birlikte ayrılan "Eleftherios Venizelos" Leros ve Kalimnas adalarına da uğrayacak. Burada biriken bin kadar sığınmacıyı da aldıktan sonra Selanik'e doğru yoluna devam edecek. Selanik, Makedonya sınırına yaklaşık bir saat kadar uzaklıkta bulunuyor.

Yunan "Skai" Televizyonu'na konuşan Sağlık Bakanı Panagiotis Korumblis, "Göçmenlerin hepsi yollarına devam etmek istiyor" dedi. Korumblis, 8 bin kadar sığınmacının bulunduğu Midilli (Lesbos) adasında temaslarda bulundu.

Ege adalarına sığınmacı akını

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Yunan yetkililerden edindiği bilgiye göre, Ege adalarında bulunan sığınmacıların Makedonya istikametinde yollarına devam edebilmeleri için bundan böyle dev yolcu gemileriyle her hafta birkaç sefer yapılacak. Bir yolcu gemisi dün Pire limanına bin kadar sığınmacı getirdi.

Ege Denizi'ni lastik botlarla aşan binlerce sığınmacı, Yunan adalarına yığıldı. İlk kayıt merkezi ya da barınakların bulunmadığı adalar insan akınına hazırlıksız yakalandı. Sığınmacıların büyük kısmı geceyi plaj ve parklarda geçiriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu yıl Yunanistan'ın Ege adalarına yaklaşık 124 bin sığınmacı geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanVenizelosSelanikVenizelos34; LerosKalimnasMakedonyaTelevizyonuSağlık Bakanı Panagiotis KorumblisMidilliEgeAlmanBasın AjansıPireDeniziMilletler Mülteciler Yüksek KomiserliğiYunanistan EgeDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24