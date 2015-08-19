Ege adalarından sığınmacı nakli başladı

Yunan yetkililerin açıklamasına göre, İstanköy (Kos) adasından bin 800 sığınmacıyla birlikte ayrılan "Eleftherios Venizelos" Leros ve Kalimnas adalarına da uğrayacak. Burada biriken bin kadar sığınmacıyı da aldıktan sonra Selanik'e doğru yoluna devam edecek. Selanik, Makedonya sınırına yaklaşık bir saat kadar uzaklıkta bulunuyor.

Yunan "Skai" Televizyonu'na konuşan Sağlık Bakanı Panagiotis Korumblis, "Göçmenlerin hepsi yollarına devam etmek istiyor" dedi. Korumblis, 8 bin kadar sığınmacının bulunduğu Midilli (Lesbos) adasında temaslarda bulundu.

Ege adalarına sığınmacı akını

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Yunan yetkililerden edindiği bilgiye göre, Ege adalarında bulunan sığınmacıların Makedonya istikametinde yollarına devam edebilmeleri için bundan böyle dev yolcu gemileriyle her hafta birkaç sefer yapılacak. Bir yolcu gemisi dün Pire limanına bin kadar sığınmacı getirdi.

Ege Denizi'ni lastik botlarla aşan binlerce sığınmacı, Yunan adalarına yığıldı. İlk kayıt merkezi ya da barınakların bulunmadığı adalar insan akınına hazırlıksız yakalandı. Sığınmacıların büyük kısmı geceyi plaj ve parklarda geçiriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu yıl Yunanistan'ın Ege adalarına yaklaşık 124 bin sığınmacı geldi.