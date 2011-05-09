-EGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU ESKİŞEHİR (A.A) - 09.05.2011 - Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (EGC) her yıl geleneksel olarak düzenlediği ''Medya Başarı Ödülleri'' sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, Türkiye'nin önünü açacak tek unsurun özgür ve susturulmayan bir basın olduğunu kaydetti Sertel, yarın meslektaşı Mustafa Balbay'ın duruşmasını izlemeye gideceğini belirterek, ''Çok uzun süreli hapis cezalarının geri dönülmeyecek yollara sürüklendiğini bilen bir toplumuz. Bu ülkede Ali Sirmen 3 yıl 8 ay hapiste yattıktan sonra kendisine 'beraat ettin' dediler. Ama ona asla cezaevi günlerini veremediler'' dedi. EGC Başkanı Yılmaz Karaca da gazetecileri teşvik etmek ve çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ''Medya Başarı Ödülleri Yarışması''nı kazananların, jürinin 2010 yılı çalışmalarından oluşan eserleri değerlendirmesi sonucu saptandığını belirtti. -ÖDÜL TÖRENİ- Konuşmaların ardından ''Haber Dalında'', Sakarya gazetesinden Yüksel Başağaç'a birincilik, Sonhaber gazetesinden Ayşe Kaytan'a ikincilik ve Anadolu Ajansı'ndan Emrah Yaşar'a üçüncülük ödülü verildi. Doğan Haber Ajansı'ndan Saadet Kefal de ''Kenan Şanlıer Jüri Özel Ödülü''nü aldı. ''Söyleşi, sayfa düzeni ve fotoğraf'' dallarında dereceye giren Anadolu gazetesinden Esra Çevik ve Emine Çiftçi, Sonhaber gazetesinden Nihal Açıkel, Doğan Haber Ajansı'ndan Saadet Kefal ve Yenigün gazetesinden Ferhat Şahin ödüllerini aldı. ''TV Programı Dalında'' ise Es TV'den ''Günaydın Eskişehir'' programıyla Bülent Özyazıcı ve Hanife Kamar'a ikincilik ödülü verildi. Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, AK Parti Eskişehir 2. sıra Milletvekili adayı Salih Koca, MHP Eskişehir 1. sıra Milletvekili adayı Ruhsar Demirel, gazeteciler ve davetliler katıldı.