Efsaneye veda: Futbolu bıraktı, artık bitti

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden biri daha yeşil sahalara resmen veda etti. Barcelona ve Brezilya milli takımının efsane isimlerinden Ronaldinho, 37 yaşında emekli oldu.

Brezilyalı futbolcunun emeklilik kararını kardeşi vaynı zamanda menajeri olan Roberto Assis açıkladı. Asis, Ronaldinho'nun futbolu biraktığını, Dünya Kupası'nın ardından büyük bir proje planladıklarını ve muhtemelen ağustos ayında da Brezilyalı yıldız için görkemli bir veda yapacaklarını söyledi.

Asis, "Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım, Dünya Kupası'nın ardından görkemli bir törenle..." ifadelerini kullandı.

2002'de Dünya Kupası'nı, 2006'daki Şampiyonlar Ligi'ni ve 2005'te Ballon d'or'u kazanan Ronaldinho, sırasıyla Gremio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Gueretaro ve son olarak da Fluminense forması giymişti.

