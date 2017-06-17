Efsanevi yüzücü Michael Phelps, köpek balığıyla yarışacak

39 dünya rekoru kırarak efsanevi yüzücüler arasına adını yazdıran ABD'li yüzücü Michael Phelps yine bir rekora hazırlanıyor. Phelps'in bu kez havuzda bir köpek balığı ile yarışacağı duyuruldu.

Belgesel kanalı Discovery tarafından yapılan açıklamada, 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya ile dünyanın en başarılı olimpiyat sporcusu konumundaki Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında yarış düzenlenecek.

Kanalın 23 Temmuz'da yayınlanacak "Köpek balığı haftası" adlı programında yapılacak yarış hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Phelps, "İçinde büyük beyaz köpek balığı olan bir kafese daldım. Her zaman yapmak istediğim bir şeyi sonunda gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Phelps saatte ortalama 10 kilometre, büyük beyaz köpek balığı ise saatte ortalama 40 kilometre hızla yüzüyor. Son olarak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 5 altın, 1 gümüş madalya elde eden Phelps emekliye ayrılmıştı.