T24 LogoT24 Logo
Spor

Efsanevi yüzücü Michael Phelps, köpek balığıyla yarışacak

Discovery belgeseli için Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında yarış düzenlenecek

17 Haziran 2017 20:28

39 dünya rekoru kırarak efsanevi yüzücüler arasına adını yazdıran ABD'li yüzücü Michael Phelps yine bir rekora hazırlanıyor. Phelps'in bu kez havuzda bir köpek balığı ile yarışacağı duyuruldu.

Belgesel kanalı Discovery tarafından yapılan açıklamada, 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya ile dünyanın en başarılı olimpiyat sporcusu konumundaki Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında yarış düzenlenecek.

Kanalın 23 Temmuz'da yayınlanacak "Köpek balığı haftası" adlı programında yapılacak yarış hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Phelps, "İçinde büyük beyaz köpek balığı olan bir kafese daldım. Her zaman yapmak istediğim bir şeyi sonunda gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Phelps saatte ortalama 10 kilometre, büyük beyaz köpek balığı ise saatte ortalama 40 kilometre hızla yüzüyor. Son olarak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 5 altın, 1 gümüş madalya elde eden Phelps emekliye ayrılmıştı.

ETİKETLER

Michael Phelpsköpek balığıdiscoverybelgesel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24