Efsanevi yaratığın görüntüleri

ABD´de son dönemde vampir bir köpek konuşuluyor. Vampir dişlere sahip bir köpeğin sekiz koyunu kanlarını emerek öldürdüğü iddia edildi.

Yaratığın gen mutasyonu geçirmiş olabileceği düşünülüyor, ama veterinerler şu ana kadar yaratığı tanımlayamadı. Yaratık bir köpeğe benzediği için şu anda öyle tanımlanıyor. Vampir köpek efsanesi aslında Amerika kıtasında uzun yıllardan beri anlatılıyor.

Bulunan bu hayvanın geceleri evlere ve ahırlara girerek kurbanlarının kanlarını emmesiyle ünlü efsanevi masal yaratığı ´Çupakabra´ olabileceği düşünülüyor.Bu fenomene ilişkin ilk haber 1995 yılında Porto Riko´dan gelmişti. İddialar göre sekiz koyunun kanları tamamen emilmişti ve her birinin göğsünde üç sivri diş izi vardı.

Sonrasında bu tarz haberler ABD´nin kuzeyinden, güneydeki Şili´ye kadar tüm Amerika kıtasında görülmeye başlandı. Bütün haberlerde hayvanların kanları küçük diş izlerinin bulunduğu bölgeden emiliyor ve bu olaylara bir gecede 150 kez rastlanabiliyordu.

6 METRE ZIPLAYABİLİYOR

Kimi görgü tanıkları Çupakabra´nın sürüngenlere benzediğini iddia ederken kimisi de son Oklahoma olayındaki gibi sürüngen derisine benzer bir deri yapısına sahip vampir dişli köpekler olarak tanımlıyor. Bu yaratıkların 6 metre yüksekliğe kadar zıplayabildiği iddia ediliyor.



VAMPİR KÖPEĞİN GÖRÜNTÜLERİ-VİDEO