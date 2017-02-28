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Yaşam

Efsanevi Sovyet jimnastikçi Olga Korbut, madalyalarını sattı

Dört kez Olimpiyat şampiyonu olan ve 20. yüzyılın en iyi jimnastikçilerinden biri kabul edilen Olga Korbut, olimpiyat madalyalarını açık arttırmada sattı

28 Şubat 2017 00:06

Dünyanın en büyük müzayede kurumlarından Heritage Auctions'ın düzenlediği Platinum Night müzayedesinde, efsane jimnastikçi Olga Korbut'un tüm madalyaları satışa çıkarıldı.

​Müzayedede, Belarus doğumlu 62 yaşındaki Korbut'un 1973 Londra Olimpiyatları'nda giydiği mavi bir mayonun da aralarında bulunduğu 32 eşya yer aldı.

Toplam 6 eşyanın satıldığı müzayedede, Korbut'un 1972 Münih Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalya 66 bin dolara alıcı buldu, bir başka altın madalyanın çekiç fiyatı da 52.6 bin dolar oldu. Satıştan elde edilen gelirin yüzde 20'sini müzayede salonu alırken, Korbut'un eline 183.3 bin dolar geçecek.

 

"Dünya ile paylaşma istedim"

 

Korbut, NBC'ye yaptığı açıklamada da madalyalarını satış nedenini de şöyle açıkladı: "Bu bir olimpiyat hikayesi ve ben de bunu tüm dünya ile paylaşmak istedim. Tarihin yazılmasına onlar yardım etti ve ben de bu tarihin sonsuza dek yaşamasını istiyorum. Bu da benim onu insanlarla paylaşma biçimim."

Korbut'un 17 yaşındaki çok konuşulan performansı:

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