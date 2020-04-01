Efsanevi Maracana Stadı hastaneye çevriliyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan, efsanevi Maracana Stadı, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürülecek.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Koronavirüs hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.



Saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı vurgulandı.

Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.



Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Covid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.