Efsanevi kaptan Totti, Roma'ya veda ediyor

Roma futbol kulübünün efsanevi kaptanı Francesco Totti, bu akşam Roma formasıyla son maçına çıkacak.

İtalya saatiyle 18.00'de başlayacak Roma-Genova maçı, Roma taraftarlarının kaptan Totti'ye vedasına sahne olacak. Teknik direktör Luciano Spalletti, Totti'nin bu akşamki maçın büyük kısmında sahada olacağını söyledi.

Maçın biletleri iki hafta öncesinden tükendi. Totti'nin vedası için dünyanın her yerinden 600 gazeteci maça akredite olurken, Twitter'da da "TottiDay" (Totti Günü) ve "GrazieCapitano" (Teşekkürler Kaptan) etiketleri bu sabahtan itibaren İtalya'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Totti'nin bu maçtan sonra emekli olması beklenirken, kendisi birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada "Roma formasıyla son maçı" olacağını söyledi ve başka bir takıma geçme ihtimalini açık bıraktı.

40 yaşındaki kaptan, 12 yaşında Roma kulübünün gençler takımına girmiş ve ilk kez 16 yaşında Roma formasıyla Serie A maçına çıkmıştı. Totti, o tarihten beri başka hiçbir takımda oynamadı ve Roma'nın 10 numaralı formasıyla özdeşleşti. Totti 785 maçta Roma için 307 gol attı.

Totti'nin bu sezon başında Roma ile sözleşmesi son kez 1 yıllığına uzatıldığında, bu sezondan sonra profesyonel futbol oyunculuğuna veda edeceği ve takımın teknik direktörlüğüne getirileceği konuşuluyordu. Ancak Totti 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "28 Mayıs 2017 Pazar günü oynanacak Roma-Genova maçı, Roma formasını giyebileceğim son sefer olacak" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Hissettiğim tek şey, futbol aşkımın bitmediğidir: bu bir tutku, benim tutkum. Ve o kadar derin ki bu tutkuyu beslemeye son vermeyi düşünemem bile. Asla. Pazartesiden itibaren yeniden yola çıkmaya hazırım. Yeni bir mücadeleye hazırım".

Totti'nin bu sözleri, yalnızca Roma ekibine veda edeceği ve başka bir takımda oynayabileceği şeklinde yorumlandı.