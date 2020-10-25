Efsanevi basketbolcu Bryant ve kızı unutulmadı: ABD'de bu yıl Kobe ve Gianna bebek isimleri revaçta

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın isimleri unutulmadı. ABD'de 20202de yeni doğan bebeklere verilen en popüler isimler arasında Kobe ve Gianna da yer aldı.

Babycenter isimli sitenin verilerine göre, 2020'nin popüler bebek isimleri arasında basketbol efsanesi Kobe ve kızı Gianna'nın isimleri 2 ve 24'üncü sıralarda yerini buldu.

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve kızı bu yıl Ocak ayında bir helikopter kazasında hayatlarını kaybetti.