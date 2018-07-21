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Kültür-Sanat

'Efsanelerini arıyor'; Mersin'de 1.Kızkalesi Film Festivali düzenlenecek

6-7-8 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek festivale son başvuru tarihi 15 Ağustos

21 Temmuz 2018 17:53

Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneğince "1. Kızkalesi Film Festivali" düzenlenecek. 'Tarihi Kızkulesi'nin ev sahipliği yapacağı film festivali 6 Eylül'de başlayacak, 3 gün sürecek. Festival, "Kızkalesi yeni efsanelerini arıyor" sloganıyla gerçekleşecek.

Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olarak belirlendiği yarışma için katılımcılar saat 23.00’a kadar başvurularını gönderebilecek. 

9 ödül sahibini bulacak

Festival kapsamında düzenlenecek yarışma sonunda 3 ayrı kategoride toplam 40 bin lira para ödülü verilecek. Kurmaca, belgesel ve deneysel kategorilerinde kısa filmlerin yarışacağı festivalde toplamda 9 ödül sahiplerini bulacak. 

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