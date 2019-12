Efsanelerin pozları sergilenecek

Müzik dünyasının iki efsane grubu The Rolling Stones ve The Beatles’ın ilk yıllarına ve her biri idol haline gelen üyelerinin gençlik hallerini fotoğraflama şansına erişmiş olan Bob Bonis’in çektiği ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan fotoğraflar, New York’ta sergilenecek



The Daily Mail’in haberine göre; her iki grubun da turne menajerliği görevini üstlenen Bonis, 1991 yılında öldüğünde arkasında eski bir spor çantanın içinde, hazine değerinde bir dolu fotoğraf bırakmıştı. Bonis’in oğlu, onları New York’ta bir galeriye gösterene kadar, fotoğrafların varlıkları bile bilinmiyordu.



Aynı zamanda başarılı bir fotoğrafçı olan Bonis, gittikleri hiçbir turnede fotoğraf makinesini yanından ayırmamış ve rock tarihinin bu iki önemli grubuna ait yaklaşık 3 bin 500 fotoğraftan oluşan dev bir koleksiyon yaratmış. Fotoğraflarda neler yok ki! Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, Brian Jones, Paul McCartney, Ringo Starr, Charlie Watts havuz kenarında, sahne arkasında, sahnede, otomobillerde, trenlerde, otelde, kayıt yaparken, dinlenirken eski zamanlardan sesleniyor...