Efsanelerin dönüşü



Islıklar eşliğinde söyledi

'Kadınlar beni özlemiştir'



Ünlü isimlerin favori mekanı Al Jamal, önceki akşam çok renkli ve spontane bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. Eğlenmek için eşi Sevim Emre ve arkadaşlarıyla beraber mekana gelen Orhan Gencebay, anıları canlandırdı, herkese “Batsın Bu Dünya”yı anımsattı. Ve Gencebay mekandan ayrılırken çalan bu şarkı, kalabalık bir koro, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde söylendi. Koroya katılmak isteyen Gencebay da kapıdan dönüp, mekandan çıkışını bir süre erteledi.Aynı gün Günay da bir başka sürpriz program için kapılarını açtı ve ıbrahim Tatlıses 10 yıl ara verdiği kadınlar matinesine tekrar başladı. Dört hafta olarak planlanan, ön masaların 150, arka masaların 100 TL’den satıldığı matinede izdiham yaşandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan türkücü, “Sanıyorum benim onları özlediğim kadar kadınlar da beni özlemiştir” dedi.Orhan Gencebay şarkıları eşliğinde Al Jamal’de eğlenen isimler arasında Beşiktaş futbol takımının orta saha oyuncuları Rodrigo Alvaro Tello ile Edouard Cisse de vardı.