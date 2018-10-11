'Efsaneler Kupası' Antalya'da yapılıyor

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu\'nun birlikte düzenlediği \'Efsaneler Kupası\' 13 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Turnuvada, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Martin Groth, Ailton, Fabian Ernst gibi dönemin yıldız futbolcuları Türk- Alman dostluğu için ter dökecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Alman Konsolosluğu işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Efsaneler Kupası maçları 13 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 - 17.00 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu\'nda yapılacak. Turnuvaya veteran 38 yaş üstü oyunculardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi takımı, Alman Konsolosluk takımı, FC Adler, Werder Bremen, Galatasaray, Galatasaray Lisesi, TUİ, Hannover 96, AYAZMA takımları katılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER SAHADA

Türk-Alman dostluğunu pekiştirmeyi amaçlayan turnuvada, Fabian Ernst, Selim Özer, Martin Groth, Necati Ateş, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Savaş Koç, Ailton, Dieter Burdenksi, Volkan Arslan, Ali Bilgin ve Deniz Barış\'ın da aralarında bulunduğu ünlü futbolcular sahaya çıkacak.



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