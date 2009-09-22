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Efsaneler 75 yaşında

1950’li yılların efsane isimleri Sophia Loren ve Brigitte Bardot, bu hafta 75 yaşına basıyor.

22 Eylül 2009 03:00

1950’li yılların efsane isimleri İtalyan sinema oyuncusu Sophia Loren ve Fransız aktris Brigitte Bardot, bu hafta 75 yaşına basıyor.

İki başarılı kadın da halen farklı alanlarda sansasyon yaratmaya devam ediyor.
Yılların eskitemediği güzellik ekolü Sophia Loren, bundan sadece üç yıl önce, İspanyol oyuncu Penelope Cruz gibi pek çok genç ve ünlü isimle beraber Pirelli takvimine verdiği yarı çıplak pozlarla olay yaratmış, özgüveniyle de takdir toplamıştı.
Öte yandan, sahnelerden ve beyazperdeden uzak kalan Bardot, kendini hayvan hakları mücadelesine adadı. Boğa dövüşleri, avlanma ve hayvanlara karşı her türlü zalimliğe karşı aktif olarak çalışan Bardot, “Kürk giymek, mezarlığı sırtınıza giymektir” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

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