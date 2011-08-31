Efsane yönetmen sinemayı bıraktı

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Fransız aktör Gerard Depardieu ile bir film hazırlığında olan Scola, “Her şey hazırdı, ama sonunda, bunu yapamayacağımı anladım. Bu tamamen doğal bir karar” diyerek bir daha sinemaya dönmeyeceğini açıkladı. Mayıs ayında 80 yaşına giren ünlü yönetmen, şakayla karışık, “Genç kalmak için yüksek topuk giyip, kırmızı ruj süren yaşlı kadınlar” gibi olmamak için sinemayı bıraktığını belirtti.Yönetmen ayrıca, sinema dünyasında daha fazla başarılı olamayacağını itiraf ederken, “Artık üretim ve dağıtım süreçleri benim mantığımla uyuşmuyor. Benim için, seçme ve vazgeçme özgürlüğü en temel şey. Kendimi yavaş yavaş piyasanın kurallarına uymak zorunda hissettim ve özgürlüğümü kaybetmeye başladım” diyerek, mali krizin, sinema dünyasının özerkliğini engellediğini belirtti. “Benim yaşımda biri, yapmak zorunda olduğu her şeyi yapmıştır ve bu yaşta verilmesi gereken en doğru karar emekli olmaktır” diyerek sinemaya veda etti.Ettore Scola, İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan toplumunun resmini çizdiği, 1974 yapımı, “Nous nous sommes tant aimés” filmiyle uluslararası alanda büyük bir başarı kazanmıştı. Yönetmen, 1977 yılında ise Sophia Loren ve Marcello Mastroianni’nin rol aldığı ‘Une Journée Particuliére’ (Mükemmel bir gün) filmini yönetmişti.Scola, 1980 yılında, Cannes Film Festivali’nde ‘La Terrasse’ adlı filmiyle ‘En İyi Senaryo’ ödülünü, 1995 yılında, ‘Le Roman d’un Jeune Homme Pauvre’ filmiyle Venedik’de ‘Altın Aslan’ ödülüne almıştı.