Efsane yelkenci Sadun Boro yoğun bakımda

Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan 87 yaşındaki Sadun Boro, aniden fenalaşarak Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Mesanesinde kanser bulgusu yüzünden bir süredir tedavi gören Boro'nun durumunun ağır olduğu, yoğum bakım servisine alındığı bildirildi.

Mesanesindeki kanser bulgusuna rastlanınca önce Marmaris'te, ardından İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören ve "Beni Gökova'ya tekneme götürün orada kalmak istiyorum" talebi üzerine yaklaşık 10 gün önce özel bir helikopterle Muğla'ya getirilen ünlü denizci Boro, dün aniden fenalaştı. Kızı Deniz Boro ve denizcilerin yardımıyla çağrılan ambulansla Marmaris Özel Ahu Hetman Hastanesi'ne kaldırılan Boro, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Boro'yu ziyaret için yakınları ve arkadaşları hastaneye geldi.

Mustafa Sarıipek, Yaşar Anter'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ahu Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sahir Ökten, "Sadun Abi'yi uzun zamandır tedavi ediyorduk. Birkaç yıl önce mesanede kanser belirtileri bulundu. İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedavisine devam edildi. Üç hafta önce Marmaris'e getirildi. Son zamanlarını Okluk Koyu'ndaki teknesinde geçirmek istedi. İstanbul'daki doktorlarıyla toplantı yaparak kendisine teknesinde ne tür tedavi desteği vereceğimizi kararlaştırdık. Ardından Boro'yu teknesine yerleştirdik. Belirli aralıklarla doktor göndererek durumunu kontrol altında tutuyorduk. Fakat dün gece saat 24.00 sıralarında durumunun ağırlaştığı haberini aldık ve hemen ambulansla hastanemize getirerek yoğun bakıma aldık" dedi.

Sadun Boro kimdir?

İstanbul'da 1928 yılında doğan Sadun Boro'nun çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçti. Denizcilik hayatına önce sandalla başladı; liseye geçtiği yıllarda ilk yelkenli teknesine sahip oldu. 1952'de Ling adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere'den Karayip Adaları'na kadar uzanan ilk açıkdeniz, Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngiliz ile birlikte gerçekleştirdi. En büyük hayalini 1965'te Alman asıllı eşi Oda Boro ile birlikte gerçekleştirdi. Üç yıl süren dünya turu anıları Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Bu anılar, daha sonra 'Pupa Yelken' adlı kitapta toplandı.

Boro ailesi 1977-1979 arasında, o zaman 8 yaşında olan kızları Deniz'le beraber Karayip Adaları'nı, Amerika'nın doğu sahillerini gezdi. 1980'den beri Bodrum'da yaşayan Sadun Boro; özellikle Gökova, Göcek gibi güney Ege koylarının korunması için çaba harcadı. Sadun Boro, 46 yıl boyunca bindiği ve yaklaşık 150 bin deniz mili yaptığı 'Kısmet' adlı teknesini İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'ne bağışladı. Ardından 'Sonbahar' isimli katamaran tipi tekneyi satın aldı