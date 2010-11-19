Efsane üçlü bir arada

T24- Yeşilçam’ın iki kötü adamı ve bir porno yıldızı “Günah Keçisi” filminde buluşuyor. "Emekli" porno yıldızı Şahin K'nın "Günah Keçisi" filmi Ocak ayında vizyona girecek.







Türk filmlerinde genç kızları ilaçlı gazozlarla ağına düşüren Nuri Alço, ıssız mekanları mesken tutan ve "Tecavüzcü Coşkun" olarak nam salan Coşkun Göğen, "emekli" porno oyuncusu Şahin K., senaryosunu Alper Erze’nin yazdığı "Günah Keçisi"nde buluştu.



Film sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfası ve ilk görüntüleri şimdiden rekoruna koşuyor!