Efsane üçlü bir arada

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Yeşilçam’ın iki kötü adamı ve bir porno yıldızı “Günah Keçisi” filminde buluşuyor. "Emekli" porno yıldızı Şahin K'nın "Günah K

19 Kasım 2010 02:00

T24-  Yeşilçam’ın iki kötü adamı ve bir porno yıldızı “Günah Keçisi” filminde buluşuyor.  "Emekli" porno yıldızı Şahin K'nın "Günah Keçisi" filmi Ocak ayında vizyona girecek.



Türk filmlerinde genç kızları ilaçlı gazozlarla ağına düşüren Nuri Alço, ıssız mekanları mesken tutan ve "Tecavüzcü Coşkun" olarak nam salan Coşkun Göğen, "emekli" porno oyuncusu Şahin K., senaryosunu Alper Erze’nin yazdığı "Günah Keçisi"nde buluştu.


Film sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfası ve ilk görüntüleri şimdiden rekoruna koşuyor!


Yönetmenliğini Cenk Özakıncı’nın üstlendiği filmde, Almanya’daki zengin fakat mutsuz hayatını bırakıp sade bir yaşam arzusuyla Bodrum’a gelen Şahin K.’nın, şöhreti yüzünden yaşadığı yepyeni maceralar konu alınıyor.



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