Efsane top model Cindy Crawford'un Photoshop'suz hali internete sızdı

Ünlü manken Cindy Crawford'un iç çamaşırlı olarak verdiği pozların Photoshop'suz hali internete sızdı. Pek çok kişi sosyal medyada "İşte gerçek kadın böyle olmalı" yorumunu yaptı.

TV kanalı ITV'nin haber sunucusu Charlene White'ın dün Twitter sayfasında paylaştığı fotoğraf, gündem konusu oldu. Sunucunun paylaştığı bu tek kare 90'lı yılların ünlü mankeni Cindy Crawford'un iç çamaşırlı bir pozuydu. Hürriyet'in haberine göre fotoğrafta 48 yaşındaki Crawford'un kırışmış karnı ve bacakları, yüzde yüz doğal haliyle gözler önüne seriyordu. Yani Crawford'un fotoğrafı Photoshop yardımıyla “düzeltilmemişti.”

‘Gerçek, dürüst ve göz kamaştırıcı’

2013'ün Aralık ayında Marie Claire dergisinin Meksika/Latin baskısı için çekilen fotoğrafın gerçek olduğu, dergi tarafından da onaylandı. Öte yandan fotoğrafın bu haliyle basıldığı ve Nisan ayındaki ABD baskısıdna da yeniden Photoshop'suz olarak kullanılacağı yalanlandı. Marie Claire dergisinden yapılan resmi açıklamada "Bu fotoğraf gerçek olmakla beraber, 2013 yılıdna rötuşlanmış hali kullanılmıştı. Fotoğrafın kaynağı hiç önemli değil; bu poz kesinlikle göz kamaştırıcı. Crawford'un güzel bir kadın olduğunu zaten biliyorduk, ancak onun bu halini gördükten sonra Crawford'u daha fazla sevmeye başladık" denildi.

White’ın fotoğrafının altına yorum yapan pek çok kadın ve erkek de, Crawford’un bu yaşına rağmen bu denli dinç görünmesini hayranlık uyandırıcı bulduklarını belirttiler. @Frank_Lopez adlı bir kullanıcı ise, Crawford’un “Her zamankinden daha güzel göründüğü” yorumunu yaparken, Mohamed El Wakil (@mowakil) adlı bir kullanıcı da “İşte GERÇEK bir kadın” diye yazdı.

‘İstediğimi yiyip zayıf kalamadım’

Cindy Crawford 1990'lı yıllarda Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Kate Moss ve Claudia Schiffer ile birlikte "büyük 6" denilen ünlü mankenler arasında yer alıyordu.

Randee Gerber ile evli olan Crawford iki çocuk annesi. 50’sine yaklaşmasına rağmen hala genç kuşak meslektaşlarına ilham veren Crawford bir röportajında "Ben hiçbir zaman istediğini yediği halde zayıf kalabilen kızlardan olmadım. Sürekli sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya çalıştım" demişti.