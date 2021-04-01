Rocky efsanesi dizi oluyor

1976 yılında vizyona girmiş olan ve bir efsane haline gelmiş olan Sylvester Stallone'un başrolünü üstlendiği Rocky filmi dizi oluyor.



Stallone sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizi hakkında tüyolar verdi. 74 yaşındaki aktör, diziyi yazmaya başladığını belirtti.

Rocky, 1977'de aday olduğu 10 daldan en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kurgu dallarında 3 Oscar almıştı.



Filmde, İtalyan asıllı ABD'li bir işçinin, boş zamanlarında bir kulüpte boks yaparken keşfedilerek kısa zaman içinde dünya şampiyonluğuna kadar giden yolda başından geçenleri konu almakta.

Dizi konusu belli

Dizide Rocky'nin şampiyon olmadan önceki hayatını anlatılacağını açıklayan Stallone, dizinin yayınlanma tarihinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.