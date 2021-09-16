Efsane koç Dusan Ivkovic hayatını kaybetti

Bir dönem Anadolu Efes'te de görev yapan Sırp basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sırp basketbolunun en büyük efsanelerinden Dusan Ivkovic, bu sabah saatlerinde ülkesi Sırbistan'da hayatını kaybetti. Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran 78 yaşındaki basketbol efsanesi, sabah saatlerinde Belgrad'da bir hastanede hayatını kaybetti.

Sport Klub'a yapılan açıklamaya göre Dusan Ivkovic, akciğerlerinde su toplanması sonucunda vefat etti.

2014-16 yılları arasında son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran ve 1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Dusan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı.