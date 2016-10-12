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Yaşam

Efsane kaleci Cech, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın kalesini koruyan Petr Cech, iki alanda 2017 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

12 Ekim 2016 22:36

2004-2015 yıllarında arasında mavi-beyazlı formayı giyerek­ Chelsea efsanesi haline gelen ve şu an Arsenal kadrosunda yer alan Çek kaleci Petr Cech rekorlar kitabına girdi.

Premier Lig kariyerinde 181 maçı gol yemeden tamamlayarak rekora imza atan 34 yaşındaki file bekçisi, iki ayrı kulüpte (Arsenal ve Chelsea) "altın eldiven" kazanan tek kaleci olmasıyla da rekorlar kitabına girmeyi başardı.

 

Chelsea'nin efsanesi oldu

 

2004-2015 yılları arasında Chelsea'de forma giyen Çek kaleci, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'in transfer edilmesinin ardından Arsenal'a gitmişti.

Aston Villa, Manchester City ve Everton'da oynadığı dönemde 580 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Gareth Barry de bu alanda rekor kırdı ve Premier Lig'den kitaba giren bir başka isim oldu.

 

Ronaldo da rekorlar kitabına girdi

 

Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 47 milyondan fazla takipçi sayısıyla, 2015 yılında 14,5 milyon sterlin kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic, bir sezonda en fazla para ödülü alan tenisçi unvanıyla, 18 yaşında İspanya Grand Prix'sinde kürsünün zirvesine çıkan Max Verstappen de Formula 1 yarışı kazanan en genç pilot rekoruyla kitabın 2017 baskısına girdi.

 

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