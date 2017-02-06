Efsane heavy metal grubu Black Sabbath son konserini verdi

Efsane İngiliz heavy metal grubu Black Sabbath, 1968 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde başlayan müzik serüvenini Pazar günü aynı şehirde verdiği konserle noktaladı.

Black Sabbath'ın son konseri 2 saat sürdü.

15 şarkı çalan grup üyeleri, hayranlarına ilk hit şarkıları olan "Paranoid" ile veda etti. Konserin bu anları, Facebook'tan da canlı olarak yayımlandı.

Black Sabbath'ın 68 yaşındaki solisti Ozzy Osbourne, gitarist Tony Iommi ve basçı Geezer Butler 'The End Tour' adındaki son turnelerinde Okyanusya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 81 konser verdi.

Turneye, baterist Bill Ward hariç grubun tüm kurucu üyeleri katıldı. Ward'ın yerini Tommy Clufetos doldurdu, klavyede ise Adam Wakeman vardı.

Osbourne, son konserleri sonrası diğer grup üyeleriyle birlikte hayranlarına eğilerek selam verdikten sonra "Çok teşekkürler, iyi geceler, hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Ozzy Osbourne, konser öncesi BBC'ye yaptığı açıklamada ise duygu karmaşası yaşadığını söyledi. Osbourne, "Birmingham'da Crown adlı pubda çalarken, 'Bunu birkaç yıl yapmak iyi olur. Biraz bira içer, şarkılarımızı çalarız' diye düşünüyordum. Ama bu hayatımın en güzel macerasının başlangıcıydı" diye konuştu.

Black Sabbath, daha çok işçi sınıfının yaşadığı Birmingham'ın banliyölerinden Aston'da kurulmuştu.

Gitarist Iommi ve basçı Butler okuldan mezun olduktan sonra fabrikada çalışmaya başladı. Ward kömür dağıtıyordu, Osbourne ise önce mezbahada sonra ise araba fabrikasında çalıştıktan sonra hırsızlık yapmaya başladı. Bu yüzden müzik onların kaçışı olmuştu.

İlk başlarda kendilerine "Earth" adını veren ve blues şarkıları çalan grup, zamanla Black Sabbath ismini alıp kendi müziğini yapmaya başladı.

Butler ve Iommi'nin korku filmlerine olan hayranlığı da buldukları sese ilham kaynağı oldu.

Hippi müzik çağında endüstriyel bir ses yaratmayı başaran Sabbath, eşsizliğini belki de 17 yaşındaki gitarist Iommi'nin yaşadığı korkunç kazaya borçluydu.

Birmingham'ın Aston bölgesinde bir çelik atölyesinde çalışan Iommi, bir kesim işi sırasında giyotin sağ eline düşünce parmak uçlarını kaybetti. Iommi'ye, bir daha asla gitar çalamayacağımı söylendi.

Bunun üzerine Iommi eve gidip plastik bir şişeyi eritti, parmak şeklini verdi ve deri bir ceketi keserek evde yaptığı protez parmakları gizledi.

Projenin 2018 yılında dünya çapında sergilenmesi planlanıyor.