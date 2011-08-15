Efsane futbolcu Nejat Biyediç hayatını kaybetti

T24 - Bursaspor'un efsanevi futbolcularından ve teknik direktörlerinden olan Türk futbolunun ilk imparator lakaplı futbolcusu Nejat Biyediç (52), ülkesi Bosna-Hersek'in Mostar kentinde

vefat etti.







52 yaşında hayatını kaybeden Biyediç, Türkiye'de sadece Bursaspor forması giydi.



1979'dan 1986'ya kadar Mostor Velez'de oynayan Biyediç, 1986 yılında daha sonra imparator lakabı alacağı Bursaspor'a transfer oldu. Biyediç, 1991 yılında futbola veda etti.



1994 yılında, futbola veda ettiği Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Biyediç, daha sonra Karşıyaka, Karabükspor, Adanaspor, Konyaspor, Diyarbakırspor, Sakaryaspor ve en son ise Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapmıştı.



