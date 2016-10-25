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Deutsche Welle

Efsane futbolcu Carlos Alberto hayatını kaybetti

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Alberto Torres geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayata veda etti. Ünlü futbolcu 1970 Dünya Şampiyonu Brezilya’nın kaptanlığını yapmıştı.

25 Ekim 2016 23:22

Brezilya, en büyük futbolcularından birini kaybetti. Milli takımın ve 1970 Dünya Şampiyonu Brezilya'nın kaptanı Carlos Alberto Torres hayatını kaybetti.

72 yaşındaki efsane futbolcunun Rio de Jeneiro'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiği açıklandı.

Savunma oyuncusu, Brezilya'nın dünya şampiyonu olduğu 1970'de Meksika'da düzenlenen turnuvada milli takımın kaptanlığını yapmıştı. ‘Sambacılar' 1970'li yıllarda en parlak dönemini yaşamış ve tüm dünyadan futbolseverlerin hayranlığını kazanmaştı.

Milli formayı 53 kez giyen Carlos Alberto Brezilya'nın İtalya'yı 4-1 yendiği Meksika'nın Aztek Stadyumunda oynanan final maçında takımının son golünü atmıştı. FIFA'nın ‘doğuştan kaptan' diye nitelediği Carlos Alberto, Mario Zagallo yönetimindeki milli takımda Gerson, Piazza, Pele ve Brito gibi isimlerin kaptanlığını yapmıştı.

Kulüp düzeyinde de birçok şampiyonluklar yaşayan Carlos Alberto, Brezilya ekipleri Fluminense, Botafogo, Flamengo ve Santos'un yanı sıra ABD'de de çeşitli takımlarda forma giydi. New York Cosmos'da Alman futbolunun efsane isimlerinden Beckenbauer'in yanı sıra bir başka Brezilyalı efsane Pele ile birlikte futbol oynadı.

Franz Beckenbauer, Carlos Alberto'nun ölümü sonrası paylaştığı twitte eşi Heidi ve kendisinin derin bir şok içinde olduklarını belirterek "Carlos Alberto benim için kardeş gibiydi, en iyi arkadaşlarımdan biriydi” diye yazdı.

Carlos Alberto teknik direktör olarak Brezilya, Kolombiya, Meksika ve ABD'de çeşitli kulüplerin yanı sıra Umman ve Azerbaycan milli takımlarında da görev yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, UÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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