Efsane dizi geri dönüyor

‘Çocuklar Duymasın’ yeniden çekilecek. Hem de yeni kadroyla. Milliyet gazetesinden Ali Eyüpoğlu köşesinden duyurdu.



Eyüpoğlu’nun bugünkü yazısı:



İster inanın, ister inanmayın, ama gerçek...



Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş birkaç projeden biri olan “Çocuklar Duymasın”ın yeniden çekilmesi söz konusu.



“Çocuklar Duymasın”ın yaratıcısı Birol Güven, görülen lüzum üzerine efsane diziyi yeniden çekmek için sürdürdüğü nabız yoklama faaliyetlerini tamamladı.



Bu konuda fikrini paylaştıklarının hemen hemen hepsinden “Vallahi çok iyi olur” yanıtı alan Güven, diziyi ilk kadrosuyla çekip çekemeyeceğini anlamak için de Tamer Karadağlı’dan Özgür Ozan’a, Pınar Altuğ’dan Zeyno Gönenç’e tüm oyuncularla görüştü.



Dizinin eski oyuncularından aldığı yanıtlar Birol Güven’in “Çocuklar Duymasın”ı yeniden çekmek konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi.



Birol Güven şu günlerde “Çocuklar Duymasın”ın çatısını yeniden oluşturmanın peşinde.

Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunda henüz netleşen bir şey yok.



Çünkü “Çocuklar Duymasın”ı aynı kadroyla yeniden çekme fikri bile çok yeni.

Aldığım bilgiye göre Birol Güven’in hedefi diziyi aynı kadro ve dolaysıyla aynı karakterlerle bilmem kaç yıl sonra vurgusuyla başlatıp, bıraktıkları noktadan günümüze kadar olanları de skeç konusu olarak aralara serpiştirmek.



Dizi ekrana veda ettiğinde henüz çocuk olan “Havuç” ve ablası bu kez seyircinin karşısına eğitim aldıkları Amerika’nın kültürüyle yoğrulmuş olarak çıkacak.

Dizinin yeni çocuk yıldızı ise “Light Selami”ninki olacak.



Eski dizilerin yeni versiyonunun yapılması ya da yıllar sonra kaldıkları yerden itibaren çekilmesi Türkiye için, ne de dünya için yeni bir şey.



Bu tür girişimlere baştan kredi verenler de oluyor, kafadan karşı çıkanlar da...

Eminim aynı durum “Çocuklar Duymasın” için de söz konusu olacak ve dizinin yeniden çekilip çekilmemesi konusu bir hayli tartışılacak.

“Çocuklar Duymasın”ı beğenerek izleyen biri olarak dizinin yeniden çekilmesine sevindiğimi söylemeliyim.



Tamer Karadağlı, hangi dizide figüranlık yaptı?



Star TV’de yayınlanan “Son Ağa” dizisinin “Salim Ağa”sı Tamer Karadağlı figüranlık yaptı.

“Çocuklar Duymasın”dan itibaren dizilerin aranılan başrol oyuncularından biri olan Üstelik Karadağlı’nın figüranlık yaptığı dizi, ünlü oyuncunun şöhretle tanışmadan önceki günlerine ait bir çalışma değil. Karadağlı’yı figüran olarak ekrana taşıyacak dizi Show TV’nin en yeni projelerinden biri.



“Çocuklar Duymasın”dan itibaren dizilerin aranılan başrol oyuncularından biri olan ve yazdan bu yana Pastel Film’in Star TV için çektiği “Son Ağa”nın başrolünü oynayan Karadağlı, aynı şirketin çektiği “Karamel”de hatır için figüranlık yaptı.



Karadağlı, başrollerini Emre Kınay, Ahu Türkpençe ve Gökhan Soylu’nun paylaştığı “Karamel”in bir sahnesinde, dizinin kahramanlarının istediği çayları getiren çaycıyı oynadı.

Tamer Karadağlı’ya niye böyle bir şey yaptığını sordum. Karadağlı’nın verdiği yanıt şu oldu:

“Ben artık başrol oyuncusuyum, başka bir şey oynamam diye kendimizi kasmanın bir anlamı yok. Bunlar güzel jestler. Yaptığımız işin renkleri. ‘Karamel’i izleyenlerin, ‘O çaycı Tamer Karadağlı mıydı?’, ‘Şaka mı yapıyorsun? Tamer Karadağlı figüranlık yapar mı?’ gibi tartışmalar yapması bile çok güzel.”



Piyade Çavuş Kenan’dan sevenlerine selam var



Cumartesi gününü, gümrükçü bir arkadaşımın işin nedeniyle Edirne Yunan sınırındaki gümrük kapısında geçirdim.



Pazarkule Gümrük Kapısı’na gidip de vatani görevini burada yapan Kenan İmirzalıoğlu’nu ziyaret etmeden dönmek olur mu?



Tabii ki olmazdı.



Çünkü Pazarkule Gümrük Kapısı ile Pazarkule Sınır Karakolu iç içe...

Vatani görevini kısa dönem Piyade Çavuş olarak yapan İmirzalıoğlu’na müthiş yakışmış askeri kıyafet.



Kenan İmirzalıoğlu zaten bir hayli uzun boylu...



Ayağında postallar, üstünde üniforma, başında şapka onu daha bir heybetli yaptı.

Böylesine heybetli askerleri anlatmak için, “Düşmana göster, geri çek... Savaşmana gerek kalmaz, düşman çeker gider” derler ya, Kenan İmirzalıoğlu da öyle bir asker oldu...

“Yazı Tura” filminde rol gereği askeri oynayan İmirzalıoğlu, şimdi gerçekten asker... Bana biraz kilo almış gibi geldi, ama İmirzalıoğlu, “Tam aksine, kilo almıştım, zayıfladım” dedi.

Askerliğinin acemilik dönemini de Edirne’de tamamlayan Kenan İmirzalıoğlu, Pazarkule Sınır Karakolu’nda silah arkadaşlarıyla gece gündüz Türk- Yunan sınırını kolluyor. İmirzalıoğlu ve silah arkadaşları, sınırı gizlice aşıp Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya kaçmaya çalışanlara göz açtırmıyor.



Sorumluluk alanlarına giren sınır boyunca şu sıralar en çok yakaladıkları kaçak ise Rusya ile yaşadıkları savaştan sonra topraklarını terk eden Gürcüler...

Sevenlerine aracılığımızla kucak dolu sevgilerini ileten Piyade Çavuş İmirzalıoğlu, vatani görevini 24 Ocak 2009’da bitirecek.



