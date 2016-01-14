Efsane dizi Friends geri dönüyor

Amerikan NBC televizyonu, televizyon tarihinin en çok izlenen ve sevilen dizilerinden Friends'in oyuncu kadrosunun, serinin yönetmeni James Burrows'a ithaf edilecek olan iki saatlik özel bir program için yeniden bir araya geleceği açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Friends dizisinin yönetmeni James Burrows'a ithaf edilecek özel bölüme dizideki Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler ve Ross'u canlandıran tüm oyuncuların katılacağı belirtildi. Altı oyuncunun da aynı sahnede görünmeyebileceğini söyleyen NBC yetkilisi Robert Greenblat, "Altısının da aynı anda, aynı odada olmasını umuyorum. Ancak bunu lojistik anlamda başarabilir miyiz bilmiyorum" dedi.

Dizinin hayranları 10 yıldan uzun süredir Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer'ı (Ross) yeniden hep birlikte ekranda görmek istiyordu. Ancak daha önceki denemeler başarısız olmuştu.

Dizi 10 yıl oynadıktan sonda 2004'te sona ermişti. Dizinin daha önce pek tanınmayan oyuncuları Friends sayesinde uluslararası üne kavuşmuştu. Yönetmen James Burrows ABD ve dünyada çok sevilen Cheers, Fraiser ve Bob Newhart Show gibi dizilerde kamera arkasındaydı.

İki saatlik programda 75 yaşındaki Burrows'un yönettiği dizilerdeki skeçlerin bulunması bekleniyor. Özel programın NBC'de 21 Şubat'ta yayımlanacağı açıklandı.