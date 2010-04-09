Efsane çiftin gergin gecesi

Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oynadığı ölümsüz aşk filmi ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ 32 yıl aradan sonra, yenilenmiş haliyle gösterime girdi. Galada Yeşilçam’ın altın çifti Şoray ve İnanır’ın arasında soğuk rüzgârlar esti.

* Yenilenen Türk sineması klasiğinin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali kapsamında Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. Galadan önce Beyoğlu House Cafe’de verilen davete Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Cahit Berkay gibi çok sayıda davetli katıldı. Türkan Şoray House Cafe’ye gelmedi.

* Atlas Sineması’ndaki galaya, Türk filmlerinin efsanevi çifti Kadir İnanır ve Türkan Şoray arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Salona ayrı ayrı gelen Şoray ve İnanır, gece boyunca selamlaşmadı, göz göze gelmekten çekindi.

* Atlas Sineması’na rol arkadaşı Ahmet Mekin ile kol kola giren İnanır, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. İnanır, seyirciyi selamlarken içeri Şoray girdi.

* Alkış seslerinin artması, İnanır’ı görüntüleyen kameraların içeri giren Şoray’a yönelmesi sanatçıyı kızdırdı. İnanır’ı Ahmet Mekin sakinleştirdi. Bu gerginliğe rağmen, Türkan Şoray ile dargın olup olmadığı sorusuna “Biz olgun insanlarız. Böyle bir şey yok” cevabını verdi.

* Şoray yaptığı kısa konuşmanın ardından, filmi izlemeden arka kapıdan salonu terk etti.

Türk filmleri yenileniyor

Atıf Yılmaz’ın 1978 yapımı filmi, Groupama Gan Sinema Vakfı-İKSV işbirliğiyle yenilendi. ‘Türk Klasikleri Yeniden’ projesini Groupama Gan Sinema Vakfı Genel Koordinatörü Gilles Duval ve Technicolor Sinema Vakfı Mirası Vakfı Genel Koordinatörü Severine Wemaere anlattı. Wemaere, “Filmin yapımcısı Arif Keskiner bizim için büyük şans. Çekim şartlarını, orijinal renkleri iyi biliyordu” dedi. İbrahim Şahin- Nil Kural