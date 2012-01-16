Efsane boksör Muhammed Ali 70 yaşında

T24 - Boksun efsanesi Muhammed Ali 70. yaşgününü dün doğum yeri Louisville'de (Kentucky eyaleti) 300'den fazla kişinin katıldığı bir davetle kutladı.



Muhammed Ali Kültür Merkezi tarafından dün başlatılan etkinlik çerçevesinde düzenlenen gala ve hayır yemeğine katılmak için bin dolar ödeyenler, ünlü boksörü görme şansına sahip oldular.



Yıllardır çektiği Parkinson hastalığı yüzünden zayıflamış görünen ve sürekli eşi Lonnie'nin yardımına ihtiyaç duyan Muhammed Ali, yine de yardımsız yürüyebildiğini davetlilere gösterdi.



Davetliler arasında eski antrenörü Angelo Dundee, folk-rock şarkıcısı John Mellencamp ile oğlunun yanı sıra 2009'da İran'da hapsedilen ve ikisi geçen yıl serbest bırakılan üç Amerikalı doğa yürüyüşçüsü de bulunuyordu.



Eski üç kez dünya şampiyonu Muhammed Ali, İran makamlarına geçen Mayıs'ta Amerikan müslüman kuruluşlarıyla birlikte "Allah ve Muhammed rızası" adına gönderdiği mektupta, üç Amerikalının serbest bırakılmasını istemişti.



Cassius Clay adıyla 1942'de doğan ünlü boksör 1964'te İslamiyeti seçmişti.



Muhammed Ali Kültür merkezi tarafından başlatılan "70 yıl için 7 gün" isimli etkinlik çerçevesinde bugün de efsane boksörün idman yaptığı New York'un Brooklyn semtindeki boks ve spor salonu "Gleason's Gym"de de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.