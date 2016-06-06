Efsane boksör cuma günü toprağa verilecek



Muhammed Ali için cuma günü Louisville kentinde düzenlenecek cenaze töreninin Ali'nin çocukluğunun geçtiği semtte başlayacağı ve toprağa verileceği Cave Hill Mezarlığı'nda son bulacağı açıklandı.

Cenaze töreninde ABD eski Başkanı Bill Clinton, aktör Billy Crystal ve spor yazarı Bryant Gumbel konuşma yapacak.

Geçen cuma günü Arizona eyaletindeki Phoenix kentinde 74 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü boksörün naaşı ailesinin refakatinde özel bir uçakla doğduğu kent olan Louisville'e getirildi. Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer Twitter'dan yayınladığı mesajında "Ali artık evinde" ifadesini kullandı.

Kendi cenazesini önceden planlamıştı

Muhammed Ali bundan yaklaşık 10 yıl önce kendi cenazesini planlamış ve yazılı olarak neler yapılması gerektiğini belgelemişti.

Ali'nin dünyanın dört bir yanından gelecek hayranları ve yakınları için kentte çok büyük bir tören hazırlanıyor. Boksörün hayranları Muhammed Ali'nin doğduğu evi yolladıkları çiçeklerle çiçek bahçesine çevirdi.

Muhammed Ali geçen perşembe solunum güçlüğü şikayetiyle Phoenix'teki bir kliniğe kaldırılmıştı. 1981 yılında ringlere veda eden efsane boksör 1984 yılından bu yana parkinsonla mücadele ediyordu.

‘Kalbi 30 dakika boyunca atmaya devam etti'

Ünlü boksörün organlarının birbiri ardına iflas ettiğini ancak kalbinin uzun süre atmayı sürdürdüğünü kaydeden kızı Hana "Kalbi 30 dakika boyunca atmaya devam etti. Hiç birimiz daha önce böyle bir şey görmemiştik. Bu onun güçlü ruhunun ve iradesinin bir göstergesiydi" şeklinde konuştu.

Yedi kızı ve iki oğlu olan Muhammed Ali dördüncü eşi Lonnie ile birlikte Phoenix'te yaşıyordu.

Cassius Marcellus Clay Jr. adıyla dünyayı gelen ve Müslümanlığı seçtikten sonra adını Muhammed Ali olarak değiştiren ünlü boksör, Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için, unvanı elinden alınmış ve üç buçuk yıl ringlere çıkmama cezası almıştı. Ali 1964, 1974 ve 1978'de üç kez Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu olarak bir ilke imza attı.