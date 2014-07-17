Efsane başkan Faruk Ilgaz'a veda

Fenerbahçe Kulübü’nde toplam 13 yıl başkanlık yapan Faruk Ilgaz 92 yaşında vefat etti. Sarı-lacivertliler, Ilgaz’ın görevde olduğu 1967-1968 sezonunda futbolda 5 kupa birden kaldırmıştı.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Faruk Ilgaz 92 yaşında hayatını kaybetti.

Böbrek yetmezliği nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Ilgaz dün sabah saatlerinde vefat etti.

Faruk Ilgaz’ın vefatı sarı-lacivertli kulüpte büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçemizin efsane başkanlarından Faruk Ilgaz tedavi gördüğü Ulus’taki Liv Hospital’de vefat etti. Fenerbahçemize büyük emekleri geçen Faruk Ilgaz’ı rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz” denildi.

1922 yılında dünyaya gelen Ilgaz, 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturmuştu. Faruk Ilgaz’ın başkanlığı döneminde futbol takımı bir sezonda 5 kupa birden kazanma başarısı göstermişti.

1956 yılında ilk kez Fenerbahçe yönetimine seçilen Faruk Ilgaz, 1965’te ikinci başkanlığa getirildi. Faruk Ilgaz, 1966’da başkanlığa seçildikten sonra da kulüpte uzun süre görev yaptı. Fenerbahçe Ilgaz döneminde, 1967-1968 sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürmüştü.

‘Tarifsiz bir acı yaşıyorum’

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Faruk Ilgaz’ı kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.

Yıldırım, Ilgaz’ın vefatı nedeniyle kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli büyüğüm, kulübümüzün eski başkanlarından Sayın Faruk Ilgaz’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum. Fenerbahçemize verdiği emekler ve kattığı değerler dolayısıyla hiçbir zaman unutulmayacak Sayın Faruk Ilgaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, dostları ve bu acıyı paylaşan tüm camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

Kılıç ve kulüpler mesaj yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Faruk Ilgaz’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Kılıç’ın mesajı şöyle:

"Ülkemizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’ye çok uzun yıllar başarıyla hizmet etmiş, ülkemiz sporunun gelişmesi adına önemli adımlar atmış, ismi her zaman spor tarihimizde büyük bir saygıyla yad edilecek değerli Başkan Faruk Ilgaz’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına, Fenerbahçe Kulübü camiasına ve tüm sporseverlere sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Bu arada TFF’nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor kulüpleri de Faruk Ilgaz’ın hayata gözlerini yumması nedeniyle birer başsağlığı mesajı yayınladı.

Toprağa veriliyor

Faruk Ilgaz bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Ilgaz için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde saat 11.00’de tören düzenlenecek. Ilgaz’ın naaşı öğle vakti Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Merdivenköy Aile Kabristanı’nda toprağa verilecek.