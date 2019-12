Efsane 50 yaşında

Jackson'ın Thriller klibini izlemek için tıklayın



Müzik dünyasına henüz 6 yaşındayken kardeşleriyle kurduğu "Jackson 5" topluluğuyla adım atan ve "pop müziğin kralı" olarak anılan Michael Jackson 50 yaşında...Gary/Indiana'da 29 Ağustos 1958 tarihinde dünyaya gelen Michael "Joseph" Jackson, dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci üyesi olarak hayata gözlerini açtı. Şarkıcının fabrika işçisi olan babası Joseph Jackson, müziğe tutku derecesinde bağlıydı ve gitar çalıyordu. Katherine Scruse ile evlenip kalabalık bir aile haline geldikten sonra ilgisini çocuklarına da aşıladı.1960'lı yılların başlarında Michael Jackson'ın ağabeyleri Jackie, Tito ve Jermaine, babalarının kurduğu "Jackson Kardeşler-The Jackson Brothers" ile kulüplerde şarkı söylemeye başladı. Michael, özellikle solo şarkılardaki performansı nedeniyle henüz 6 yaşındayken kardeşi Marlon ile gruba dahil edildi. Artık beş üyeden oluşan grubun adı "The Jackson 5" olarak değiştirildi. Gece kulübü ve barlarda şarkı söylemeye devam eden grup, Apollo Tiyatrosu'nda düzenlenen yarışmada birinci oldu. Böylece, dönemin en ünlü plak şirketlerinden Motown'ın kurucusu Berry Gordy'nin dikkatini çekti. Grup, 1968'te şirketle sözleşme imzaladı."I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" ve "I'll Be There" listelerde bir numaraya yükselirken topluluk da 1970'lerin başında siyah pop ve soul gruplarının bir numaralı temsilcisi haline geldi.Grubun hızlı yükselişinden sonra, güçlü sesi ve farklı dansıyla öne çıkan Michael Jackson, 1971-76 yılları arasında gruba bağlı olarak "Got To Be There", "Ben", "Music and Me" ve "Forever Michael" adlı ilk solo albümlerini çıkardı.Jackson kardeşler, 1972'deki konserler serisinde gittiği her yerde büyük ilgi gördü. Turnede Commodores ve Lionel Richie, The Jackson 5'ın alt grupları olarak sahneye çıktı. Grubun satış rakamları, 1973'den itibaren düşmeye başladı. Sıkıntılı günler geçiren grup, 1976'da Motown şirketinden ayrılarak Epic Records ile sözleşme imzaladı. Motown, Jackson'lar aleyhine sözleşmeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açtı. Aynı yıl, grubun bilgisi dışında "The Jackson 5 Anthology" adlı karma albüm piyasaya sürüldü. İsim hakkını kaybeden Jackson kardeşler, gruptan ayrılan Jermaine'ın yerine en küçük kardeşleri Randy'yi gruba dahil ederek, "The Jacksons" ismini aldı. "The Jacksons", kısa zamanda toparlanarak 1976-84 yılları arasında kariyerlerindeki yükselmeyi sürdürdü ve yeni şirketlerinden 6 yeni albüm çıkardı. 1978'deki "Destiny" isimli çalışması grubun en başarılı albümleri arasında yer aldı. Michael Jackson'ın bu albümdeki besteleri, dünya çapında büyük beğeni topladı. O'nun beste yapabilme kabiliyetini ortaya çıkaran albüm de 2 milyondan fazla sattı.Michael Jackson, korkuluğu canlandırdığı "The Witz" adlı müzikal filmde, Diana Ross ile rol aldı. Jackson'ın yaşamında Ross'un ayrı bir yeri vardı. Basında sık sık Jackson'ın Ross'a aşık olduğu, hatta sonraki yıllarda estetik ameliyatlarla ona benzemeye çalıştığı yönünde söylentilere ilişkin haberler yer aldı. Müzikaldeki şarkıların aranjörü Quincy Jones ile uyumlu bir ortaklık kuran Jackson, sanatçı ile ilk solo albümü için anlaştı. 1979'da, şarkıcının ilk bağımsız solo albümü olan "Off the Wall", Jones'un prodüktörlüğünde Epic Records'tan çıktı.Çok büyük satış rakamlarına ulaşan albüm, 1980'de American Music Awards'ta 3 dalda ödül aldı. Aynı yılın Şubat ayında Jackson, "Don't Stop 'Til You Get Enough" adlı çalışmasıyla "En İyi R&B Erkek Vokal" dalında ilk Grammy ödülünü aldı.Pop efsanesi Michael Jackson için "Thriller" albümü hayatının en büyük başarısı oldu."Thriller", Quincy Jones prodüktörlüğünde müzik marketlerin raflarındaki yerini aldı. Albümdeki "Wanna Be Startin' Somethin" "Billie Jean", "Beat It", "Thriller" adlı parçalar herkesin dilindeydi. "Thriller", müzik tarihinde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. MTV, "Billie Jean" adlı parçayla ilk kez siyah bir şarkıcının video klibini yayınladı. "Thriller" parçasının 13 dakikalık klibi de patlama yaptı. Jackson'ın kardeşleriyle katıldığı Motown'ın 25.kuruluş yıldönümünde, "Billie Jean" isimli parçayı seslendirirken sergilediği "Moonwalk-Ay Yürüyüşü" denilen özel dansı, O'nun imzasıyla müzik tarihine geçti. Michael Jackson, 1984'te 12 dalda aday gösterildiği Grammy'den 8 ödülle ayrıldı. Afrika'daki aç insanlar için yapılan sosyal sorumluluk ve insani yardım projesi "USA For Africa" kampanyasında yer alan Jackson'ın Lionel Richie ile yazdığı "We Are The World", "Yılın Şarkısı" dalında Grammy kazandı.Michael Jackson şöhretini sürdürürken artık müziği kadar farklı davranışlarıyla da dikkatleri çekmeye başlamıştı. Uzun süre yaşamak için "Fil Adam"ın kemiklerini satın almaya kalkışan Jackson, basında alaycı haberlere konu oldu. Bu arada, "Bad" albümüyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Jones'un prodüktörlüğünü üstlendiği son Michael Jackson albümü, sanatçının beklentilerinin altında bir satış rakamına ulaşsa da "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man In The Mirror" ve "Dirty Diana" gibi parçalar listelerde bir numara oldu. "Bad" şarkısına, Martin Scorsese yönetmenliğinde çekilen klip herkesi şaşırttı. Şarkıcının ten renginde çok belirgin değişiklik vardı. Medya, sanatçının, siyah olmaktan utandığı için ten rengini beyazlatmaya çalıştığını ve estetik ameliyatı geçirdiği iddialarını ortaya attı. Nitekim, pop müziğin kralı, bugünlere gelindiğinde ilk yıllarındakine hiç benzemeyen bir görüntüye sahip oldu."Moonwalker" filminin başarısından sonra, paparazziler ve hakkında çıkan söylentilerden sıkılan sanatçı, 2 bin 700 dönümlük alana kurulu "Neverland" çiftliğini satın aldı. 1993'te 27. Superbowl maçının devre arasında mini bir konser veren Jackson, Amerikan televizyonlarında o zamana kadar elde edilmiş en büyük izlenme payına sahip olarak yaklaşık 100 milyon kişiyi ekran başına topladı. Sanatçıya, Şubat ayında düzenlenen 35. Grammy Ödül Töreninde "Yaşayan Efsane" ödülü verildi.Jackson, Elvis Presley'in kızı olan Lisa Marie Presley ile evlendi. Ancak evlilik 18 ay sürdü. 1996'da yine dünya turnesine çıkan Jackson, konserler sürerken Deborah Jeanne Rowe ile evlendi. Michael Jackson'ın, Michael Joseph Jackson Jr. (Prince-Prens olarak biliniyor) adlı bir erkek ve Paris Katherine Jackson adlı bir kız çocuğu oldu. Jackson ile Rowe, 1999'da yollarını ayırdı. Çocuk istismarı iddiasıyla iki kez tutuklanan Jackson, masum bulunarak salıverildi. Basında Michael Jackson'ın dinini değiştirerek "İslamiyet"i seçtiği ve 2005 yılında da cami yaptırdığı söylentileri de çıktı.