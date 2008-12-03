Efsanalerin çıplak kızları

Rock müziğin üç efsane ismi Rod Stewart, Ronnie Wood ve Bob Geldof'un birbirinden güzel kızları Tatler dergisinin Ocak 2009 sayısı için çırılçıplak kamera karşısına geçti.



Kimberley Stewart, Peaches Geldof ve hamile olan Leah Wood bol makyaj ama giysisiz poz verdi. 'Babalarının kızları'nı ise yine bir başka müzisyen kareledi.Fotoğrafçılıkla uğraşmasıyla da tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Bryan Adams'ın çalışması, ses getirecek gibi görünüyor.



Sonuçta dergi Tatler, fotoğrafları çeken ünlü bir müzisyen, kızlar güzel ve kimin kızları onlar!..