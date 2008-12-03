T24 LogoT24 Logo
Magazin

Efsanalerin çıplak kızları

Rock müziğin üç efsane isminin Rod Stewart, Ronnie Wood ve Bob Geldof'un birbirinden güzel kızları Tatler dergisi için çırılçıplak kamera karşısına geçti.

03 Aralık 2008 02:00

Rock müziğin üç efsane ismi Rod Stewart, Ronnie Wood ve Bob Geldof'un birbirinden güzel kızları Tatler dergisinin Ocak 2009 sayısı için çırılçıplak kamera karşısına geçti.

Kimberley Stewart, Peaches Geldof ve hamile olan Leah Wood bol makyaj ama giysisiz poz verdi. 'Babalarının kızları'nı ise yine bir başka müzisyen kareledi.Fotoğrafçılıkla uğraşmasıyla da tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Bryan Adams'ın çalışması, ses getirecek gibi görünüyor.

Sonuçta dergi Tatler, fotoğrafları çeken ünlü bir müzisyen, kızlar güzel ve kimin kızları onlar!..

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24